Conselice. Oltre 4 milioni di Euro di lavori per adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici

L’amministrazione comunale di Conselice informa di un nuovo investimento di oltre quatto milioni di euro legato agli edifici scolastici del territorio, già spesi per lavori già avviati e da ultimare entro la fine di quest’anno (si concludono entro l’estate i lavori della Scuola elementare di Conselice che assommano a quasi 2 milioni e 300 mila), e quelli da attuarsi nel biennio 2020-2021 (per un ulteriore importo che supera il milione e 800 mila).

“Si tratta, in particolare, di interventi che riguardano la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico e antincendio di tutti i plessi scolastici, dal Nido al fino al Primo Grado”, spiega il vicesindaco Gianfranco Fabbri.

Entro l’inizio del nuovo anno scolastico, i lavori che verranno ultimati riguardano il plesso della scuola primaria “F. Foresti” di Conselice: interventi di adeguamento sismico, il completamento del primo piano e del piano terra (con rifacimento servizi igienici, pavimenti, sostituzione infissi in PVC e porte interne), l’illuminazione a LED, per un importo complessivo di 2.263.326,81 euro.

Sono invece in corso di aggiudicazione altri interventi che si realizzeranno nel prossimo bienno. Nel dettaglio, essi sono relativi alla messa in sicurezza dei solai della scuola media “D. Alighieri” di Lavezzola (per un importo di 70 mila euro, totalmente finanziati dal MIUR) e il miglioramento sismico delle scuole secondarie di Primo grado “F. Foresti” di Conselice (per un importo complessivo di euro747.200, di cui 355.000 di fondi propri). I lavori saranno eseguiti nell’estate 2020.

Entro febbraio 2020 saranno aggiudicati interventi per adeguamento del certificato prevenzione incendi negli edifici della scuola secondaria di Primo grado di Conselice e della scuola primaria di Lavezzola, per 260 mila euro cadauna (di cui 160 mila con fondi propri). Un ulteriore intervento previsto nell’estate 2020 è relativo alla scuola secondaria di Primo grado di Lavezzola – 662 mila euro, di cui 242 mila con fondi propri – per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico (anche la palestra scolastica) .

Infine è previsto un intervento sulla scuola primaria di Lavezzola per un importo di 100 mila euro, attualmente in attesa di comunicazione della Regione per procedere all’affidamento e all’aggiudicazione dei lavori

“Siamo consapevoli che oltre agli investimenti per le scuole con ambienti più sicuri ed adeguati, servano servizi e un’offerta educativa extrascolastica più ampia per la crescita dei nostri piccoli cittadini – sottolinea Raffaele Alberoni, assessore ai Servizi Educativi -. Si proseguirà con il Patto educativo scuola-territorio per la realizzazione di politiche per l’offerta di servizi scolastici, in particolare per il pre e il post scuola. L’effetto pratico ed immediato è l’emanazione di un avviso pubblico per qualificare tale offerta formativa.

L’amministrazione interverrà con una dotazione aggiuntiva di 15 mila euro, per il 2019/2020, in supporto ai progetti presentati. Poiché l’istruzione è uno dei fattori principali di crescita dell’individuo, con l’aumento dell’offerta formativa verranno date più possibilità ai ragazzi di apprendere nuove materie e sperimentare gli argomenti di studio scolastici”.