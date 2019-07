Continuano a crescere i numeri del Mercatino dei Ragazzi di Faenza. In Piazza del Popolo l’ultimo appuntamento

Continuano a crescere i numeri del Mercatino dei Ragazzi di Faenza. Alla terza giornata, giovedì 18 luglio scorso, hanno partecipato in 257 (137 femmine e 120 maschi), rispetto ai 231 della seconda e ai 202 della prima. La maggiore rappresentanza è data, come sempre, dai faentini (211), ma significativa è stata anche la presenza di ragazzi e ragazze dalle città vicine, provenienti, in particolare, da Imola (6), Forlì (6), Lugo (6), Solarolo (6), Ravenna (4), Brisighella (4) e Castrocaro (4). Da segnalare, inoltre, la presenza di un ragazzo di Verona.

Domani – giovedì 25 luglio – dalle ore 17.00 alle 22.00, in piazza del Popolo, a Faenza, l’ultimo appuntamento di questa 38^ edizione, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione, per la prima volta, con la Consulta del volontariato e delle associazioni della Romagna faentina. Al mercatino possono partecipare solo ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni.

Il mercatino è un momento d’incontro e di gioco nel quale si svolge un libero scambio e una offerta di oggetti usati di modico valore (prodotti artigianali creati dai ragazzi, giocattoli, giornalini, libri e accessori usati per ragazzi), che non deve configurarsi come un’attività commerciale a scopo di lucro.

Sono, infatti, vietati lo scambio, l’esposizione e la vendita di oggetti con prezzi superiori a 50 euro e comunque non destinati o non indicati per bambini e ragazzi, quali abbigliamento di qualsiasi tipo (indumenti, scarpe, accessori), animali, fiori freschi e secchi, piante, merci nuove, biciclette (a eccezione dei piccoli modelli per l’infanzia), armi proprie e improprie, oggetti militari e simili, nonché preziosi o di valore, materiale elettronico, cellulari, oggetti di antiquariato o da collezione.