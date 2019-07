Il funk travolgente dei Lehmanns Brothers al Finisterre Beach di Marina di Ravenna

Ritmo esplosivo, linea di basso micidiale, voci coinvolgenti, ottoni radiosi. Mercoledì 24 luglio a Spiagge Soul arriva lo spettacolo travolgente dei francesi Lehmanns Brothers, la funk band europea del momento. Al Finisterre Beach di Marina di Ravenna (alle 22, ingresso gratuito) portano la loro musica, che mescola con disinvoltura jazz e hip-hop, tra Jamiroquai e James Brown, e ha già ottenuto riconoscimenti importanti in giro per il mondo. Aprono una sequenza di tre giorni al Finisterre Beach che vedrà poi esibirsi anche i The Indians, giovedì, e Lisa Hunt, venerdì.

Il Festival, organizzato dall’Associazione “Blues Eye” in compartecipazione col Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, propone oltre 40 concerti a ingresso gratuito. Due le ispirazioni di fondo: il legame diretto con New Orleans, culla della black music mondiale, e le radici africane della musica nera, con la presenza di musicisti di fama internazionale e una tre giorni dall’1 al 3 agosto, “A song for Africa”, che prevede concerti e incontri culturali.

Lehmanns Brothers

I francesi Lehmanns Brothers sono la funk band europea del momento, vincitori nel 2017 del contest live “Shure Call for Legends”, hanno avuto la possibilità di esibirsi al Montreaux Jazz Festival in Svizzera e hanno già avuto l’onore di aprire concerti di veri e propri mostri sacri, come Fred Wesley, Maceo Parker e Wu-Tang Clan. Utilizzano sottili melodie jazz e funk degli anni ’70 aggiungendo un tocco di hip-hop e di neo-soul. La loro musica è influenzata in particolare da James Brown, Jamiroquai, The Roots e da A Tribe Called Quest. Col loro suono è impossibile restare fermi.

Il programma

Il Festival continua giovedì 25 con i The Indians, poi torna a Spiagge Soul anche Lisa Hunt (venerdì 26) che apre un fine settimana di alto livello. Sabato 27 tocca infatti a Leon Beal & Sax Gordon con la Luca Giordano Band, mentre domenica 28 è in programma l’unico concerto italiano della formazione dello Zimbabwe Mokoomba e anche quello della cantante Noreda Graves al Lido degli Scacchi. Poi due stelle del blues mondiale, il chitarrista e cantante inglese Tom Attah (lunedì 29) e l’americano Watermelon Slim (martedì 30), che anticipano la festa messicana dei Los Kamer (mercoledì 31). Chiudono il Festival Corey Harris, il grande musicista maliano Baba Sissoko (sabato 3 agosto), e Izzy & The Catastrophics (domenica 4 agosto), prima di una ripresa sabato 10 agosto con Noreda Graves a Marina di Ravenna.

Spiagge Soul è il Festival organizzato dall’Associazione culturale “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it – Spiagge Soul Festival su Facebook.