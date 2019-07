Cervia, la spiaggia ama il libro. Daria Colombo presenta “Cara premier ti scrivo”. Sul palco anche il marito Roberto Vecchioni

Serata speciale oggi giovedì 25 luglio alle ore 21.30 in Viale Ravenna a Milano Marittima per la rassegna Cervia, la spiaggia ama il libro. Sul palco Daria Colombo, art director e giornalista, tra i fondatori del movimento nazionale de “I Girotondi” e attualmente Delegata alle Pari opportunità di genere del Comune di Milano che arriverà a Milano Marittima per presentare il suo libro Cara premier ti scrivo – ed. La Nave di Teseo. Con lei il marito Roberto Vecchioni, cantautore e accademico già cittadino onorario di Cervia dal 2012. Marito e moglie nella vita, impegnati da sempre per il sociale, sono stati insieme anche a teatro con lo spettacolo “La forza delle donne” tratto dal romanzo della Colombo “Alla nostra età, con la nostra bellezza” (ed. Rizzoli), presentato in anteprima nazionale alla Camera dei Deputati il 7 marzo 2016 in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Conduce Federica Ferruzzi giornalista di SettesereQui e TR 24 Teleromagna. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Cuore di Carta e l’Hotel Gambrinus e Strand di Cervia. Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.

Il libro: si tratta di sette racconti che si leggono come un romanzo corale e parlano del nostro presente, delle sue criticità e delle nostre aspettative, di amori e distanze. Con uno stile limpido e diretto, una prosa intensa ed elegante, Daria Colombo raccoglie in queste pagine momenti di vite normali, comuni, colti e raccontati nella medesima giornata: vite affacciate sullo stesso Paese, nello stesso momento come un’istantanea del nostro tempo. Che si tratti di un venditore ambulante o di un ragazzo del Sud in cerca di lavoro, che sia un musicista innamorato o una donna delusa che non rinuncia a combattere per un futuro sostenibile, che si parli della solitudine di un anziano o di un giovane omosessuale in lotta per la propria identità, i personaggi di Cara Premier ti scrivo vivono alla ricerca di una mappa per orientarsi in un mondo troppo distante da quello che avevano pensato, pronti – se la mappa non c’è – a disegnarla essi stessi, per non arrendersi al presente e per mettere in salvo tutta la vita che c’è in ognuno di noi. Dai dubbi amorosi alle incertezze emotive di chi si affaccia ai primi forti sentimenti, dall’incontro tra culture e radici diverse, fino all’impegno per un futuro più giusto, questi racconti sono legati da un unico filo rosso che percorre tutto il libro. Un filo che racconta un’Italia complessa e vitale, ferita ed esposta alle intemperie di questo tempo e alle sue trasformazioni, comunque sostenuta dalle spinte più nobili che abitano le azioni e le passioni delle persone di cui è ricco soprattutto l’universo femminile.