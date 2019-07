Doppio spettacolo all’Arena Valtorto di Fornace Zarattini e al bagno Ulisse di Marina di Ravenna

Giovedì 25 luglio la programmazione di Burattini alla Riscossa proseguirà con un doppio appuntamento. A partire dalle 20.30 infatti, presso il Bagno Ulisse spiaggia 4 di Marina di Ravenna, la Andrea Marchi della compagnia Spettacoli Atuttotondo presenterà E’ successa una cosa incredibile.

Un’ora di divertimento assicurato dalla maestria di un artista poliedrico, che lascerà a bocca aperta grandi e piccoli con la varietà del suo repertorio di arti di strada, spaziando con destrezza tra comicità, giocoleria, fuoco, trampoli e fachirismi comici.

Andro, al secolo Andrea Marchi, è uno dei fondatori e principali animatori della compagine romagnola che opera sulla scena nazionale da oltre un decennio, specializzata nel teatro di strada e teatro comico, e che vanta costanti presenze nei maggiori festival ed eventi su tutto il territorio italiano.

L’altro appuntamento della serata avrà luogo a Fornace Zarattini: a partire dalle 21.15 all’Arena Estiva di Valtorto (le ex scuole in via Faentina 216), il burattinaio veneto Alberto de Bastiani presenterà in anteprima per l’Emilia Romagna lo spettacolo La bella Fiordaliso e la Strega Tirovina.

La protagonista, la Strega, è ormai vecchia e i suoi incantesimi malvagi non funzionano più; così deve pensare qualche altro sortilegio per rovinare la vita alla figlia del Re. Ricorre all’aiuto di due briganti pasticcioni, di un uccello del malaugurio. L’aiuto maggiore dovrebbe arrivare dalle risposte dello specchio magico, ma questo si è aggiornato e la strega non riesce a connettersi. La perfida Tirovina si rende conto così di essere vecchia, superata e di non saper stare al passo con il tempo che vive di tecnologie in continua evoluzione e di prodotti genuini, biologici, certificati. Altro che mela avvelenata!

La rassegna proseguirà venerdì 26 luglio la Coya Beach di Casal Borsetti con un’altra anteprima regionale: a partire dalle 21.15 Paolo Piludu della compagnia vicentina I 4 Elementi presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo Olè!. Gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età, e l’ingresso è sempre gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.