Fabio Curto in piazza Unità d’Italia per Che spettacolo la piazza

Giovedì 25 luglio, dalle 21.15 Fabio Curto sarà in Piazza Unità d’Italia. Curto è stato conosciuto dal grande pubblico grazie alla partecipazione al talent show su Rai 2 THE VOICE OF ITALY 2015 che ha messo in risalto la sua voce molto intensa e la sua capacità di creare forte legame emotivo con gli ascoltatori anche solo accompagnato dalla sua chitarra.

La sua attività musicale antecedente a questo successo è molto varia e particolare: inizia a comporre a 12 anni e ben presto fonda diverse band con musiche originali tra cui L’Etandonné, genere rock italiano e La Van Guardia, quintetto acustico che sposa lo swing, la rumba e la tradizione Gypsie dei balcani.

Dopo essersi laureato in Scienze politiche decide di intraprendere l’arte di strada, esibendosi da solo e con la band in gran parte dell’Europa e dopo lavittoria del Talent pubblica un Ep con Universal, nel quale sono contenuti brani cantati e suonati durante il programma, più tre brani originali.

Tra i riconoscimentipiù importanti del 2015 vanno ricordati Il Premio Mia Martini giovani, Premio Stella del Sud sezione musica e Social e il Premio letterario Nazionale Vincenzo Padula. Èattualmente attivo con live acustici in tutta Italia. L’evento rientra nella rassegna “Che Spettacolo la Piazza” a cura dell’associazione Blues Eye, realizzata con contributo dei locali Osteria dei Battibecchi, Caffetteria-Pasticceria Il Nazionale e Miccoli Enogastronomia, il coordinamento di Confesercenti Ravenna ed Assoartisti, la compartecipazione del Comune di Ravenna e la sponsorizzazione de La Cassa di Ravenna, Podere La Berta, Re.Tra. Antincendio e“Cacoevents.com”.