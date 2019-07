In viaggio con Matteo Di Giovanni nell’inverno delle foreste dell’Europa del Nord con il suo I Wish the world was even

Per la terza serata della rassegna “Volumi – finestra sulla nuova editoria fotografica”, realizzata in collaborazione tra Fototeca Manfrediana e Officina Matteucci, Matteo di Giovanni presenta I Wish the world was even (Artphilein Editions, 2019). Si tratta di un diario di viaggio, nel quale Matteo Di Giovanni procede in auto verso nord, tagliando l’Europa in verticale e attraverso l’inverno. Nel suo racconto non compaiono mai persone.

Guardare il mondo con gli occhi di Matteo significa innanzitutto essere sempre immersi nel paesaggio, e vederlo scorrere ai lati della strada. Impariamo ad adottare una certa distanza dalle cose che si manifestano davanti a noi. Né troppo lontano, né troppo vicino. Una sorta di distanza di sicurezza che tiene a considerare un quadro d’insieme piuttosto ampio mentre, allo stesso tempo, rivela un’irresistibile curiosità a guardare meglio e avvicinarsi. Si incontrano e si superano barriere e ostacoli che tornano con immancabile certezza. Ripartire cercando una nuova direzione, reinventarsi un percorso: è chiaro che il viaggio è tutto interiore e il paesaggio un pretesto.

L’appuntamento è per giovedì 25 luglio alle 18.30 nello spazio espositivo Officina Matteucci, C.so Mazzini 62. L’ingresso all’evento è libero, prima della presentazione è previsto un aperitivo per il pubblico. Durante la serata sarà presente anche Marmo, una libreria d’arte contemporanea di Forlì con una selezioni di libri fotografici.

L’autore

Nasce a Pescara nel 1980. Nel 2006 si laurea in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma con una tesi sull’antropologia filosofica di Günther Anders. Si trasferisce a Londra, dove inizia a lavorare come fotografo per diverse riviste come The Economist, Red Pepper, Slowfood Magazine, HesaMag. Lavora come assistente per vari fotografi, tra cui Jeff Lipsky e Simon Roberts, che influenzano molto il suo modo di intendere e percepire la fotografia.

Dal 2010 studia Fotografia presso la Westminster University di Londra, sotto la guida di Max Houghton, David Campany, Colin Jacobson e Ian Dennings, dove ottiene un MA con un progetto sull’identità nazionale bosniaca a 20 anni dall’inizio della guerra dei Balcani. Proprio mentre si trova in Bosnia, resta coinvolto in un incidente, che cambia totalmente la sua percezione dello spazio. Nel 2012 riesce comunque a completare i suoi studi a Londra e, dopo un lungo periodo riabilitativo, decide si spostarsi definitivamente a Milano nel 2014.

Da quel momento inizia un’intensa collaborazione con Micamera, che gli permette di confrontarsi, tra gli altri, con autori come Lucas Foglia, Gus Powell e Dana Lixenberg. Questi incontri lo portano a concentrarsi principalmente su progetti personali legati al paesaggio, alla sua percezione, all’interazione tra uomo e spazio e al viaggio come esperienza gnoseologica.

In questo periodo si sta occupando della pubblicazione del suo primo libro, I Wish the World Was Even, curato da Micamera ed edito da ArtPhilein Editions. Allo stesso tempo, sta lavorando ad un progetto sul tema dell’incertezza e dello spaesamento, utilizzando l’area del delta del Po come paesaggio metaforico, considerando una tra le sue caratteristiche principali: quella di essere una lingua di terra posta sotto il livello del mare.