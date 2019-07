Massa Lombarda: sul terrazzo del Circolo Massese, Pagani e “I briganti della Romagna dell’Ottocento”

Giovedì 25 luglio alle 20.45 sul Terrazzo del Circolo Massese, in piazza Matteotti 3 a Massa Lombarda, Adriano Pagani parlerà del brigantaggio nella Romagna dell’Ottocento. Pagani affronterà in particolare le vicende degli esponenti più noti di questo fenomeno, dal Passatore all’Afflitti, fino all’Umètt. La serata si concluderà con dolci assortiti proposti dalle signore del Circolo e offerti a tutti i presenti. L’ingresso è libero e aperto anche ai non soci del circolo. L’organizzazione è a cura del Circolo Massese, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 331 8020636.