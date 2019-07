Porto. Cresce l’interesse come “ambiente cinematografico”

Dopo le scene girate lo scorso 27 ottobre in TCR (il terminal container di Ravenna partecipato da Sapir e Contship) per realizzare il film cinese “Dimmi chi sono”, produzione Zhejiang Film Pechino, e quelle della troupe del film “Il Drago di Romagna” sulla storia del Mah Jong, il gioco arrivato al porto di Ravenna dalla Cina 90 anni fa, ambientate tra i container del terminal, cresce l’interesse verso il nostro porto come “ambiente cinematografico”.

Questa mattina, 25 luglio, sono state ospiti di TCR due protagoniste ravennati della recente 69° edizione della Berlinale, tra le più importanti rassegne cinematografiche al mondo: Valeria Venturelli, autrice dell’opera prima “Off Season” e Giorgia Malatrasi, produttrice del docufilm “Searching Eva” (in gran parte girato in Romagna) che hanno riscosso grande successo e numerose segnalazioni a Berlino.

Venturelli e Malatrasi, accompagnate dal regista Rocco di Mento e dallo scrittore Tom Littlewood, hanno incontrato il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi e la direttrice Milena Fico ed hanno poi visitato il terminal. Al termine hanno sottolineato come “il porto di Ravenna si presti molto a documentare storie di marinai, famiglie e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo che contribuiscano a fare conoscere meglio il porto come parte integrante della città; per questo, hanno detto Venturelli e Malatrasi, sarebbe interessante realizzare storie di vita portuale da portare sul grande schermo”.

“Questa visita, hanno concluso, ci offre spunti che contiamo di concretizzare presto, per questo siamo grati al TCR che sostiene i giovani autori e intendiamo collaborare anche con gli operatori di Stella Maris e dell’Associazione Welfare a Ravenna molto attiva, nonchè con gli studenti delle sedi ravennati dell’Università”.