Ravenna. Tributo agli U2 all’Antico Porto di Classe

La musica degli U2 è protagonista della serata di “Classe al Chiaro di Luna” di oggi, giovedì 25 luglio, con il concerto della tribute band The Spire U2, in scena alle ore 21 all’Antico Porto di Classe. Questo progetto nasce nel 2016 come sfida per ricreare fedelmente, in uno spettacolo unico, la magia e le atmosfere della leggendaria band irlandese. Lo show è frutto di un lavoro che comprende la meticolosa ricerca del sound, l’attenta cura della scenografia ed è impreziosito dall’utilizzo di materiale video, oltre che dall’esecuzione di una scaletta ricca dei più grandi successi dell’eccezionale carriera degli U2.

La band trova nella voce di Marco Castelvetro il proprio frontman, la sezione ritmica è affidata alla precisione di Francesco Preziosi al basso e alla potenza di Eleonora Casadio alla batteria, l’armonia della band è nelle mani del chitarrista Fabrizio Moretti. Tariffa: € 7 (ingresso + concerto). Dalle ore 19 sarà possibile partecipare a una visita guidata per conoscere storia e curiosità del sito archeologico e, sempre dalla stessa ora, ci si potrà concedere un bicchiere di vino e qualche gustoso piatto proposto da Vino al Vino – Enoteca itinerante, tra cui taglieri di terra, piadine artigianali farcite con prodotti bio e a km zero, cappelletti al ragù, orzo e farro bio con verdure e gamberi al profumo di arancio e menta. Tariffe: € 7 (ingresso + visita guidata); € 9 (ingresso + visita guidata + concerto).

INFO: parcoarcheologicodiclasse.it oppure 0544.478100