Sulla scuola secondaria di primo grado “Zignani” di Cervia, una precisazione dell’Ufficio Scolastico di Ravenna

Gentile Redazione, in relazione all’articolo comparso ieri sulla “battaglia” vinta dai genitori della scuola secondaria di primo grado “Zignani” di Cervia, preciso che l’Ufficio Scolastico di Ravenna non si è affatto “arreso” all’ “assedio “ di genitori e amministrazioni comunali. La medesima attenzione è infatti rivolta da parte nostra a diverse situazioni reali e complesse che per varie ragioni si presentano. A queste si cerca di corrispondere indipendentemente da ogni forma di pressione, entro ovviamente le risorse assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale. Le decisioni di autorizzare classi non sono mai, a Ravenna, espressioni di una sorta di “braccio di ferro” tra le varie parti, ma scelte ponderate, eque, attente all’interesse generale tant’è che per situazioni analoghe a quelle in questione, l’Ufficio sta cercando di trovare una risposta positiva; diverse altre sono state già risolte anche entro lo stesso territorio cervese. Ciò sta avvenendo con la puntuale applicazione della norma e secondo criteri puramente oggettivi. Cordiali saluti

Agostina Melucci

Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale