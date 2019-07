Titta guarito dal linfoma di Hodgkin, racconta il calvario della malattia e promette: “In autunno di nuovo sul palco”

A Ravenna e provincia, ma anche oltre, è decisamente considerato il Re della musica “trash”, con testi memorabili, cantati a squarciagola dai tanti fans che lo hanno seguito ad ogni concerto. La sua carriera inizia assieme alle “Fecce Tricolori”, band che si scioglie però nei primi anni 2000 e da allora prosegue da solista. Poi nel 2015 l’inaspettato: compaiono i primi sintomi di una malattia che lo porterà per alcuni anni lontano dalle scene – ma non dai fans – e della quale non si capiscono subito i contorni.

“La mia è stata un’esperienza terribile – spiega lo stesso Titta – perchè il linfoma di Hodgkin che ho avuto, è un tumore che ha come principale caratteristica un prurito atroce per tutto il corpo. Ho avuto i primi sintomi nel 2015, ma la diagnosi è arrivata solo nel dicembre 2017”.

Durante questo lungo periodo di analisi e indagini sulla propria salute, il cantautore ha fatto le peggiori ipotesi: “Avevo pensato alla possibilità di un tumore – spiega Titta -, ma le analisi del sangue erano a posto e il mio medico aveva escluso malattie di questo tipo, per cui ho passato molto tempo facendo visite da numerosi dermatologi, perché si pensava ad una malattia della pelle”.

Il calvario è fatto di un paio d’anni in cui il cantante ravennate non è riuscito a chiudere occhio per più di 4 o 5 ore a notte: “Trovavo un sollievo a quel prurito atroce solo con una pomata, che però funzionava solo per qualche ora”. Un inferno. “Ero ovviamente esausto – continua il suo racconto – e ho dovuto interrompere tutte le mie attività. Quando mi hanno diagnosticato la malattia per me è stata una liberazione, perchè finalmente ho saputo cosa avevo. Mi sono sentito come in “Caro Diario” dove Nanni Moretti parla della sua esperienza con la malattia, la stessa che ho avuto io. Ecco, mi è successo tale e quale”.

Con la diagnosi arriva anche la chemioterapia, che ha impiegato più tempo del previsto a fare effetto, visto che il linfoma lavorava da molto tempo: “Invece dei 6 mesi di terapia che mi erano stati preannunciati c’è voluto un anno e mezzo. Approfitto per ringraziare tutti i dottori, le dottoresse e le infermiere del reparto ematologico di Ravenna, dove sono stato trattato molto bene e che è un’eccellenza in Italia, assieme ai volontari Ail e Ior, preziosi. E ringrazio il cielo di essere nato in un paese dove la sanità è pubblica…”.

“Adesso – aggiunge – mi devo ancora riprendere del tutto fisicamente: nell’aprile di quest’anno ho effettuato l’autotrapianto di cellule staminali, che è stato l’ultimo atto della terapia. Sto tornando poco a poco a condurre una vita normale. Per quattro anni ho vissuto da invalido ed anche psicologicamente devo riabituarmi alla vita, visto che sono guarito da poco e ancora non mi sembra vero”.

Le rinnovate energie che stanno rinascendo dalla guarigione sono già tutte convogliate sul rientro di Titta sulle scene: “Con il mio staff stiamo preparando un ritorno in grande stile – spiega il cantante -, anche se al momento non posso fissare una data. Posso dire che ricomincerò a cantare sicuramente in autunno/inverno. Nel frattempo con la mia etichetta discografica PMS Studio stiamo preparando un nuovo videoclip da lanciare su youtube nel mese di agosto”.

“Ne approfitto – conclude Titta – per ringraziare e salutare anche tutti i miei fans, che mi sono stati vicini e che mi hanno fatto sentire meno solo in quei momenti critici”.