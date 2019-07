Al via il lungo week end di “Casola è una Favola”. Burattini, clown e giocolieri per le vie del centro storico

Il lungo weekend dei Racconti Lunatici a Casola Valsenio si apre venerdì 26 luglio con la serata dedicata al Mercato della Fantasia, quando al calar della sera, personaggi strani (marionettisti, burattinai, clown, attori) si aggireranno per le vie del centro di Casola Valsenio, accanto a bancarelle a tema fiabesco dove famiglie, artigiani e hobbisti esporranno le loro creazioni.

Da via Sorgente a Piazza Sasdelli, da via Matteotti a via Marconi, in un susseguirsi di azioni sceniche e di spettacoli, saranno presenti per l’occasione la Compagnia All’incirco con lo spettacolo di marionette a filo “Storie storie filanti”; l’artista Giacomo Di Vona, in arte Djaco, in Fabula Rasa (spettacolo di clownerie, marionette e giocoleria).

In Via Sorgente alle 20.30 il Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli porterà in scena uno dei cavalli di battaglia della compagnia, ossia lo spettacolo di burattini tradizionali “Il Grande Trionfo di Fagiolino”, con protagonista Fagiolino Fanfan, pronto a difendere i deboli e a sconfiggere i malvagi.

Sul palco centrale di Piazza Sasdelli alle 21, la compagnia ATGTP/ Teatro Pirata di Jesi sarà ospite con “Voglio la luna!”, spettacolo di teatro d’attore e di figura, vincitore del premio Eolo Awards.

“Casola è una Favola” è una manifestazione del Comune di Casola Valsenio diretta ed organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, in collaborazione con: Pro Loco Casola Valsenio, A.N.P.I di Casola Valsenio, IF Imola Faenza tourism company, Unione della Romagna Faentina, Il Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni, Fondazione Casa di Oriani, Scuola di Musica di Casola Valsenio. Con il contributo della Regione Emilia- Romagna e del Mibact. Con il patrocinio di: Unima Italia, Italia Festival e ATF.

Programma completo su www.teatrodeldrago.it Facebook – Casola è una Favola

Informazioni: 392/6664211- info@teatrodeldrago.it