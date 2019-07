I delicati paesaggi dell’anima di Maurizio Rogai in mostra alla Galleria Faro Arte di Marina di Ravenna

Si svolgerà dal 26 luglio al 25 agosto una mostra monografica dedicata a Maurizio Rogai, pittore originario di Marradi, diplomato all’Istituto d’Arte per il Mosaico di Ravenna, nella quale vengono presentate opere che – come scrive Giovanni Gardini – sono “delicati paesaggi dell’anima”, che “accolgono le emozioni di un mondo antico, colmo della pienezza di intere generazioni vissute a contatto con la vita dei campi”. Il ricordo è onnipresente e affiora dai quadri di Rogai attraverso le composizioni delicate, quasi pronte a sgretolarsi o essere spazzate via col solo respiro dello spettatore.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 26 luglio alle 21. Poi la mostra sarà visitabile nei seguenti orari: mercoledì, venerdì e sabato 21 – 23. La Galleria Faro Arte è in Piazzale Marinai d’Italia, 20 a Marina Di Ravenna.

Organizzazione: Capit Ravenna in collaborazione con Pro Loco di Marina di Ravenna

Patrocini di: Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune di Ravenna

Sostegno: Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna