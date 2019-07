Madama Butterfly di Giacomo Puccini in Piazza Garibaldi a Cervia

Venerdì 26 luglio alle ore 21 in Piazza Garibaldi a Cervia va in scena l’opera lirica MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini, organizzata dall’Associazione La Pomme in collaborazione con il Comune di Cervia. Con Butterfly Raffaella Battistini, Pinkerton Massimiliano Pisapia, Sharpless Giulio Boschetti, Suzuki Cristina Knorren, Goro Stefano Consolini, Zio Bonzo, F. Ellero D’Artegna, Commissario Imperiale Munkyu Park e Kate Pinkerton Alessandra Vicinelli; a fare da cornice il Coro di Bologna, l’Orchestra città di Ferrara, la Scuola di danza Endas Cervia, il tutto diretto dal Maestro Lorenzo Bizzarri sotto la regia di Giammaria Romagnoli.

Biglietti la sera dello spettacolo dalle 19 sotto il Comune di Cervia nella piazzetta Pisacane. Per Info. 335 5871066