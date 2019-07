Sex Worker. Ravenna la città con più escort a meno di 50 euro

L’Emilia Romagna è tra le regioni con i prezzi meno competitivi per prestazioni delle Escort. E’ quanto rivela una ricerca di Escort Advisor, sito di recensioni di escort in Europa.

Attraverso le oltre 30 mila recensioni scritte negli ultimi anni sulle sex worker è stata delineata una seguente classifica, per prezzo e qualità. L’Emilia Romagna si aggiudica il sesto posto, a livello nazionale, con Bologna 10° posizione per prezzo, 35esima per qualità; seguita da Ferrara 44esima posizione per prezzo, 77esima per qualità; Forlì Cesena 20esima posizione per prezzo, 84esima per qualità; Modena 27esima posizione per prezzo, 44esima per qualità; Parma 13esima posizione per prezzo, 69esima per qualità; Piacenza 8° posizione per prezzo, 36esima per qualità; Ravenna 35esima posizione per prezzo, 51esima per qualità; Reggio Emilia 50esima posizione per prezzo, 43esima per qualità; Rimini 26esima posizione per prezzo, 25esima per qualità.

A livello regionale quella di Ravenna, è la provincia più conveniente per gli amanti del sesso a pagamento, con 257 escort attive, di cui il 26% offre servizi al di sotto dei 50 euro.

Seguono Modena (447 escort con il 23% sotto ai 50 euro), Parma (424 escort con il 23% sotto i 50 euro), Bologna (663 escort con il 22% sotto ai 50 euro),Ferrara (194 escort con il 22% sotto ai 50 euro), Reggio Emilia (257 escort con il 22% sotto ai 50 euro), Rimini (609 escort con il 22% sotto ai 50 euro), Forlì Cesena (184 escort con il 21% sotto ai 50 euro), Piacenza (247 escort con il 20% sotto ai 50 euro).