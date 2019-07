Ciak si gira sul molo di Marina di Ravenna. La passeggiata fino al piccolo segnalatore rosso in cima al molo ad un certo punto si interrompe. C’è un bar volante, ci sono sedie a sdraio, un vecchio giradischi. Lampadine. Situazione un po’ retro. Gente indaffarata… e tanta curiosità. È un set cinematografico. Sono partite infatti da qualche tempo a Ravenna e in Romagna le riprese di Summertime, la nuova serie originale Netflix, prodotta da Cattleya, una moderna love story tratta dall’opera letteraria “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia. La serie sarà disponibile, nei 190 paesi in cui il servizio Netflix è attivo, nel 2020.

Summertime è ambientata durante l’estate, sulla Costa Adriatica. Un’attrazione irresistibile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà con il sole dell’estate. Nel cast Coco Rebecca Edogamhe, al suo esordio, darà il volto a Summer, Ludovico Tersigni (SKAM Italia) è Ale. Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) è Dario.