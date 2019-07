Burattini alla Riscossa fa tappa nel forese sud con il Leo Magic Show

Sabato 27 luglio Burattini alla Riscossa si appresta a far tappa nel forese sud del Comune di Ravenna, e precisamente a Carraie, nell’ambito della Festa d’Estate presso l’Hobbies Bar (via Cella 556).

Dalle 20.30 sarà protagonista dell’evento Luca Rosetti del Teatro Lunatico, che presenterà il suo cavallo di battaglia: il Leo Magic Show. Uno spettacolo di magia comica ricco di trucchi emozionanti e battute fulminanti, fuori dagli schemi convenzionali, con un taglio inconsueto e di grande impatto.

Con questo lavoro Rosetti dà prova in scena di tutte le sue doti di poliedrico fantasista, stupendo ad ogni replica il pubblico con il suo talento ed il suo amplissimo repertorio di magia, illusionismo ed arte di strada, il tutto in un mix di comicità e stupore che lascerà a bocca aperta gli spettatori di tutte le età. Il suo spettacolo, così come tutti gli eventi della rassegna estiva, diretta da Massimiliano Venturi, è caratterizzato da una comicità e da un linguaggio teatrale che lo rende particolarmente indicato per il pubblico di ragazzi e famiglie, ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età.

La rassegna Burattini alla Riscossa proseguirà poi lunedì 29 luglio a Classe, dove alle 21 all’Area Museale della Vecchia Pesa, i Burattini di Massimiliano Venturi presenteranno il Burattini Gran Varietà. L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.