Bloccato in casa a causa dei lavori per il pozzetto, senza essere avvisato. Ma si può?!

Salve, volevo sapere come si può bloccare un passo carrabile con regolare tabella per dei giorni senza una altrettanto regolare comunicazione diretta al proprietario?! Bloccato sia l’ingresso sia l’uscita e bloccate le attività programmate nel fine settimana, per dei lavori che siccome sono programmati dovrebbero essere comunicati all’interessato. Peraltro viene messo un pozzetto davanti a un carrabile quando due metri prima non vi è alcun impedimento e così ogni lavoro sullo stesso pozzetto impedirà il libero passaggio anche in futuro.

Ma è giusto così?!

Enrico C. – Ravenna