Cinemadivino: a Russi arrivano arrivano buon vino, cinema d’autore e visite guidate 

“Cinemadivino” è un evento enogastronomico/culturale che durante tutta l’estate, propone la visione di film abbinati alla degustazione di vini e prodotti gastronomici tipici del nostro territorio. Grazie alla rinnovata collaborazione del Comitato di Gemellaggio e del gruppo Pro Loco di Russi e all’impegno di realtà aziendali consolidate come la “Tenuta Uccellina”, la “Delithia”, il “Bar Centrale” e l’associazione “CheftoChef”, la 16^ edizione della rassegna cinematografica ed enogastronomica nazionale “Cinemadivino” ritorna a Russi con due serate dedicate all’iniziativa: una nel mese di luglio, mercoledì 31 presso la sede della Tenuta Uccellina in via Aldo moro 23/1, e una venerdì 9 agosto nella splendida cornice di palazzo Palazzo San Giacomo di via Carrarone Rasponi.

Oltre alla degustazione dei grandi vini, alla buona cucina e le proiezioni delle pellicole cinematografiche, sarà possibile visitare il Palazzo accompagnati dalle guide della Pro Loco.

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Tenuta Uccellina – via Aldo Moro 23/1

ore 19.30 Apertura biglietteria, banco di degustazione e tour in cantina

ore 21.15 Proiezione Corto

ore 21.30 Proiezione Film “Blackkklansman” di Spike Lee

VENERDÌ 9 AGOSTO 2019

Palazzo San Giacomo – via Carrarone Rasponi 5

ore 19.30 Apertura biglietteria, e visita guidata del Palazzo San Giacomo, curata dalla Pro Loco di Russi

ore 21.15 Gastronomia proposta da Chef to Chef

ore 21.30 Proiezione Film “Il grande Lebowski” di Joel e Ethan Coen

Le proiezioni si svolgeranno all’aperto, si consiglia pertanto un abbigliamento adeguato. Per la certezza del posto a sedere è richiesta la prenotazione al numero 345 9520012 (ore 10.00 – 13.00 / ore 15.00 – 17.00). La prenotazione sarà valida fino alle ore 21.00.