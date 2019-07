Incontro tra Giovanni Gardini e Aldo Savini a PR2 su “Gio l’iperbolico”

In occasione della mostra “Gio l’iperbolico”, inaugurata sabato 20 luglio allo spazioespositivo PR2 (via M. d’Azeglio, 2) e visitabile fino al 24 agosto, si terrà martedì 30 luglio alle 19 l’evento “Sguardi Incrociati”, conversazione tra il professore Giovanni Gardini e il professore Aldo Savini. L’evento vuole essere un momento di confronto, conoscenza e riflessione intorno all’attività artistica del poliedrico ravennate Giovanni Montecavalli.

Fu pittore di vocazione dal 1974, ma scelse di interpretare il suo talento artistico come irrinunciabile bisogno di esprimere il suo mondo interno, libero da velleità di notorietà e riconoscimenti; ha comunque messo a disposizione del suo lavoro di interior designer, il suo estro, per proseguire la sua personale ricerca: dare forma alla Bellezza.

I professori Gardini e Savini, chiamati ad intervenire all’evento, accompagneranno il pubblico con le loro riflessioni alla comprensione delle opere in mostra, che sono il prodotto dell’ultimo anno di vita di Giovanni. Si tratta di opere a pastello dove tutte le linee del disegno sono esclusivamente iperboli: una linea ampia e completa che esce dalla mano come il gesto del seminatore. Fra iperboli danzanti, ammiccanti e seducenti, sarà possibile compiere un viaggio alla scoperta della bellezza della vita e dell’accettazione della caducità. L’ultimo approdo per lui è stato l’Hospice Villa Adalgisa: il luogo che, per la stupefacente empatia dei suoi operatori, ha reso sostenibile il passaggio più complicato dell’esistenza.

Per questo motivola mostra è anche occasione per promuovere una raccolta fondi per l’Hospice Villa Adalgisa. Gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 22.30 chiuso il 15 agosto, sabati e domeniche. Sabato 24 agosto: incontro con la Dr. Sara Ori, direttore Sanitario dell’Hospice Villa Adalgisae il dr. Fabrizio Miserocchi, presidente dello IOR e chiusura della mostra. L’ingresso è gratuito.