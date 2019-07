Tre giorni di musica folk e ballo con Balamondo World Music Festival a Lido di Savio

Mirko Casadei e l’Orchestra Casadei saranno protagonisti live nella seconda edizione di “BALAMONDO World Music Festival”, di cui Mirko è direttore artistico. Tutti gli appuntamenti si svolgono a Lido di Savio.

Si parte venerdì 2 agosto alle 18 all’Hotel VistaMare Suite&Spa con lo show di ballo internazionale con la Scuola di Ballo Gabusi capitanata da Mia Gabusi già protagonista del programma “Ballando con le stelle”. Faranno parte dello spettacolo MIA GABUSI & PIETRO Campioni del Mondo Danze Latino Americane 2019 Adult, ALEX & ALESSIA 13 volte Campioni Italiani Danze Argentine e Filuzziane, MICHELE & AMBRA Campioni del Mondo Danze latino americane 2019 Under 21.

Alle 21 all’ Hotel Bahamas si prosegue con lo spettacolo di ballo con Balla Con Noi Scuola di Ballo e Gruppo Spettacolo di Rimini di Paolo Semprini e Debora Cecchetti che da sempre sono il gruppo ufficiale dell’Orchestra Casadei.

Il 3 agosto alle 21 in Piazza Sorrivoli la serata principale, Paolo Belli e Mirko Casadei si cimenteranno in una jam session divertente ed energica. I due artisti proporranno i rispettivi successi accompagnati dall’Orchestra Casadei arricchita per l’occasione di musicisti aggiunti. A presentare la serata sarà il simpaticissimo Andrea Barbi conduttore tv e esperto di musica del territorio Emiliano Romagnolo.

Il 4 agosto alle 18 al Marèna Beach Lazzanni trio con lo spettacolo “Casadei in Jazz” e alle 21 si torna in Piazza Sorrivoli per “Ballando sotto le stelle”. Mirko Casadei e la sua Band accompagneranno, in un grande spettacolo di ballo, diversi campioni di danze standard latine e di folk tradizionali. A dare il via ufficiale al Balamondo sarà come sempre “il re del Liscio” Raoul Casadei. L’evento organizzato da Casadei Produzioni è sostenuto dal comune di Ravenna, patrocinato dalla regione Emilia Romagna e con il supporto del comitato di Lido di Savio.

“BALAMONDO World Music Festival” è un festival musicale che promuove il territorio e la tradizione e che si apre alle diverse realtà che percorrono il mondo del ballo, legato alla musica e al territorio, alle emozioni e al piacere. Un evento unico, che vuole portare la musica popolare di tutto il mondo nella Riviera Romagnola, in particolare sulle spiagge, ma anche nell’entroterra, in un percorso che si snoda e racconta la propria storia attraverso la musica e il ballo.

Un viaggio che attinge alle peculiarità di casa nostra e che si ritiene debba necessariamente diventare un percorso di internazionalizzazione. Quest’anno ospite d’eccezione Paolo Belli che è protagonista dell’estate con i suoi 30 anni di sucessi…….in tour: 30 anni di attività fra concerti, studi televisivi, teatri e il nuovo singolo, “Sei il mio giorno di sole”, appena uscito in radio e negli store digitali: Paolo Belli ha tanti motivi per festeggiare questo traguardo eccezionale. Il 3 Agosto porterà sul palco assieme a Mirko Casadei tutta l’ energia della musica attraverso una jam session unica e irripetibile.

L’esibizione del musicista romagnolo sarà impreziosita dalla fisarmonica mediterranea di Manuel Petti il giovane direttore musicale della band, dalla nuova figura femminile dell’Orchestra Valeria Magnani al violino e voce, poi la voce e la chitarra di Stefano Giugliarelli, il sax e il clarinetto in do di Marco Lazzarini, la simpatia contagiosa del brasiliano Gil Da Silva (tromba, voce e percussioni) e da tutta la carica di Enrico Montanaro (batteria).

MIRKO CASADEI musicista romagnolo, figlio de “Il re del liscio” Raoul Casadei, guida l’Orchestra da tanti anni con il progetto di portare avanti una tradizione fondata nel 1928, che appartiene a tutti gli italiani, con grande attenzione al ricambio generazionale. Con il suo pop-folk, Mirko Casadei ha infatti portato una ventata di novità, proponendo nuovi sound e contaminazioni musicali.

Nel 2017 viene pubblicato il documentario, realizzato dal regista Giorgio Verdelli per Rai Due, “UNICI – la dinastia Casadei” (2017), fra gli intervistati spiccano i nomi di Paolo Fresu, Samuele Bersani, Eugenio Bennato. Durante lo stesso anno, Mirko Casadei realizza l’album “Sono Romagnolo”, che contiene 12 canzoni della tradizione Casadei riarrangiate in maniera ritmica e divertente.

Dall’album nasce anche il progetto AD CHI SIT E FIOL? (tu di chi sei figlio?) con le scuole materne ed elementari dell’Emilia Romagna, che si pone come obiettivo quello di raccontare ai bambini della Dinastia Casadei parlando dei valori contenuti nelle canzoni di questa storia lunga 90 anni (1928-2018): amore, famiglia, l’importanza delle radici e l’amore per la terra, le tradizioni e il dialetto. Un progetto ambizioso che tutela l’importante patrimonio della musica popolare italiana. L’Orchestra Casadei sta festeggiando 90 anni di storia.