Un’inquietante scultura di “Pennywise” sulla spiaggia libera di Cervia per l’uscita del secondo capitolo di IT

Chi è amante del genere horror, o semplicemente chi è stato adolescente o ragazzo negli anni ’90, non può non ricordare con profonda inquietudine il clown di It, film tratto da uno dei capolavori letterari di Stephen King, re, come il nome stesso profetizzava, della letteratura moderna del brivido americana.

Da domani, 30 luglio, passando per la spiaggia libera di Cervia, nei pressi del Beach Stadium, un gigantesco “Pennywise” ricostruito in sabbia spiccherà tra ombrelloni e secchielli dei bagnanti, col suo gnigno malefico e due grossi palloni aerostatici rossi ai lati, simbolo iconico del clown di IT, a promuovere l’uscita del capito due del tenebroso film IT, attesa per il 5 settembre.

Stiamo parlando di una statua di sabbia di oltre 4 metri, che rappresenta il volto di Pennywise e la sua mano, dalla quale parte l’immancabile ‘palloncino’ rosso, che per l’occasione è stato “raddoppiato” proprio ad indicare il secondo capitolo. L’opera è realizzata dall’artista Michela Ciappini, una delle migliori performer delle sculture di sabbia al mondo. Alla realizzazione dell’opera ha contribuito anche Antonio Molin, fondatore e artista di punta dell’Accademia della Sabbia, prima accademia nazionale dedicata alle sculture di sabbia.

L’attività promozionale parte da Cervia, ma toccherà sei spiagge italiane: Lido di Camariore (Viareggio) Bagno Imperiale; Gallipoli (Lecce) Lido San Giovanni; Sperlonga (Latina) Lido Il Veliero; Monte Argentario – Porto Ercole (Grosseto) Riva del Marchese; San Vito Lo Capo (Trapani) Al Sabbione. Qui, al posto della scultura, faranno bella mostra sulla spiaggia i due palloni aerostatici rossi, in onore dei sei componenti del ‘Club dei Perdenti’.

‘IT Capitolo Due’, il film targato Warner Bros. e diretto da Andy Muschietti, è uno dei film più attesi del prossimo autunno, dopo l’incredibile successo di ‘IT’, il film horror con il maggior incasso di sempre.

Aggiornamenti ore 18.00

Gli organizzatori informano che purtroppo il maltempo dei giorni scorsi ha danneggiato la scultura. L’artista sta lavorando alla sua sistemazione. L’opera potrebbe essere pronta per mercoledì sera, 31 luglio. Seguiranno aggiornamenti.