All’arena delle Cappuccine di Bagnacavallo continua la rassegna dedicata al cinema

Tutte le sere, dalle 21,30, all’arena delle Cappuccine di Bagnacavallo in via Berti 6, si tengono le proiezioni della rassegna estiva “Bagnacavallo al cinema”. Mercoledì 31 luglio 2019 è in programma “Roma”, di Alfonso Cuaròn, storia di diverse generazioni di una famiglia messicana durante gli anni Settanta a Roma, quartiere medioborghese di Città del Messico.

Agosto inizierà all’insegna del cinema per famiglie con la proiezione, giovedì 1, di Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley. Venerdì 2 sarà la volta di Border – Creature di confine di Ali Abbasi, mentre sabato 3 sarà proiettato I figli del fiume giallo di Jia Zhangke.

La settimana si concluderà domenica 4 agosto con uno dei principali successi della passata stagione cinematografica, Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, in replica poi lunedì 5. La rassegna Bagnacavallo al cinema è gestita da Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli del Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.