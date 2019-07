White dinner giovedì 1° agosto al BBK pleasure beach di Punta Marina insieme a La Campaza

Musica, dress code, gastronomia e performance di artisti di fama a partire dalle ore 20 con l’aperitivo tra vele luci e bollicine tutto esclusivamente bianco. Poi tutti in riva al mare per la cena accompagnata da musica con il dj PIGI, da ballerini e performer. È questo l’Exclusive White Dinner del BBK e della Campaza in programma giovedì 1 agosto.

I protagonisti. Un duo eterogeneo, due stili di danza molto diversi, che si fondono in un racconto fatto di cultura e sapori. Le linee eleganti della danza classica e contemporanea di Alimah che si scontrano con la forza esplosiva e l’energia dei balli africani di Carlos.

Kira Marco Cristoferi (nella foto in alto). Lo abbiamo già conosciuto in Italia come finalista alla trasmissione Italia’s Got Talent, artista internazionale, quest’anno lo abbiamo avuto al Festival di Sanremo, Amici di Maria e in diversi programmi televisivi. Danzando nell’anello, come sospeso nell’aria, Kira ci trasporta tra bellezza ed emozione, in un racconto senza parole. Si esprime con il corpo, il suo, scolpito in venti anni di duro allenamento. Vederlo letteralmente rimbalzare sul palco ed eseguire incredibili evoluzioni, crea uno stupore profondo. Il tutto arricchito dalla poesia di cui è capace questo “acrobata” e ballerino istrionico.

La regia è di Cristiano Buzzi (Kris), coreografo, performer ed insegnante in importanti eventi italiani ed internazionali. È un punto di riferimento per la scena Hip Hop Italiana. Coreografo ad Amici di Maria De Filippi 8 e 9, Italia’s Got Talent, Sky, Rai Uno e MTV, è creatore e organizzatore di uno degli eventi più rappresentativi di livello internazionale, il “The Week”.

Info e prenotazioni: 0544 438494 oppure 338 6509800