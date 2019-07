A Ravenna arrivano Gianni e Paolo Parmiani con lo spettacolo “Bene, bravi…bis”

Si terrà mercoledì 31 luglio 2019 alle 18,30 lo spettacolo ‘Bene, bravi… bis (misto romagnolo per due)’ di Gianni e Paolo Parmiani, nel giardino della CRA Garibaldi e Zarabbini di Ravenna.

“Vogliamo ringraziare la Cra Garibaldi, i suoi ospiti, i familiari e tutto il personale – dichiara Marcella Nonni, della direzione di Ravenna Teatro – per la vicinanza che ci hanno espresso in questi mesi, nel seguire e partecipare all’allestimento e alle serate del Purgatorio chiamata pubblica per la Divina Commedia di Dante Alighieri, lo spettacolo diretto da Ermanna Montanari e Marco Martinelli commissionato da Ravenna Festival. Il ringraziamento è esteso anche all’Istituto Musicale Verdi per la preziosa collaborazione musicale e gli spazi messi a disposizione”.

‘Bene, bravi… bis’: in quest’ultima fatica artistica, il duo di autori-attori porta in scena una summa dei loro spettacoli, in cui il dialetto si intreccia all’italiano (e viceversa) proponendosi come una sorta di neo-linguaggio comico, capace sia di rievocare antichi miti che di interpretarli in chiave moderna.

La serata, organizzata da Ravenna Teatro e dal Consorzio Solco, è gratuita e in caso di maltempo si trasferirà al Teatro Rasi.