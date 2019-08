Invalida “passa il varco” con regolare tagliando, ma le viene notificata la contravvenzione

Come invalida titolare di regolare tagliando di circolazione, il 19 giugno sono passata per il varco Ztl in Via Mariani a Ravenna. Il giorno dopo ho dato comunicazione di targa – per l’inserimento in lista bianca come previsto per i titolari di tagliando invalidi – come indicato nella procedura di Sirio, e cioè non oltre 5 giorni dall’accesso, ma nonostante ciò oggi mi è stata notificata una contravvenzione per lo stesso accesso. Ho chiesto subito spiegazioni all’ufficio preposto ma mi è stato detto di fare ricorso al prefetto… già sono disabile per cui per forza sono tenuta a conoscere e capire bene le procedure per rendermi la vita più semplice, e ora mi trovo a confrontarmi con queste situazioni e con la pochezza delle istituzioni in merito a chi come me è affetto da patologie motorie.

Elisa