Marina di Ravenna, Capit Incontra Vittorio Bonetti

Mercoledì 31 luglio alle ore 21,00, presso la Sala Auditorium G. Di Stefano di Marina di Ravenna (Centro Civico), Capit Incontra Vittorio Bonetti per Made in Romagna live a cura dell’Associazione F. Schürr. La manifestazione è promossa dalla Capit di Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna, i patrocini di Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Vittorio Bonetti con la sua tipica ironia presenta Made in Romagna, un omaggio alla sua terra. Dopo una vita passata a cantare e suonare in giro per l’Italia torna alle sue radici attraverso brani storici riarrangiati e alcune sue composizioni. Durante la serata letture di testi dell’indimenticato poeta Giovanni Nadiani a cura di Carla Fabbri, presidente dell’Associazione F. Schürr.

Vittorio Bonetti. La sua carriera musicale comincia negli anni ‘70, quando suonava in una band rock. Adesso le sue serate sono soprattutto un viaggio nella storia della canzone d’autore italiana, da Guccini a De Andrè, dai Nomadi a Gaber, non disdegnando puntate nella musica popolare. “Il mio rapporto col pubblico va al di là dell’aspetto musicale. Sto bene in mezzo a chi mi ascolta, e negli anni si è creato qualcosa di speciale. Cerco di dare quello che posso e loro lo apprezzano”. Dopo tanti anni c’è il rischio di essere ripetitivi, ma cerco sempre di dare qualcosa di nuovo. E poi le canzoni che propongo, quelle del nostro patrimonio musicale, conservano sempre una certa attualità e una certa freschezza”.