Progetto Before the Flood: Elsa grande protagonista a Punta Marina

Il 31 luglio 2019 i ragazzi dell’IT Morigia e del Beach Boat Camp hanno trascorso un’altra mattinata di solidarietà presso il Bagno “Tutti al mare, nessuno escluso” di Punta Marina.

Insieme a Laura, istruttrice di Elsa (un cane Golden Retriever), hanno mostrato agli ospiti della struttura come avviene un salvataggio in mare. Claudio, ospite del bagno, si è fatto salvare da Elsa.

“Una esperienza bella ed emozionante” – ha dichiarato Claudio – che si è molto divertito. Il Coach Verati, come la volta scorsa, ha fatto provare agli ospiti l’emozione di andare in mare con la canoa e tutti si sono divertiti e sentiti dei veri sportivi! Questa bella iniziativa, che vede la collaborazione tra l’associazione “Insieme a te” e la scuola IT Morigia, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani alla solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno.