Salotto al Caminetto. Tanti gli ospiti attesi al talk show di Milano Marittima: prima puntata su Romagna Capitale

Arrivano le nuove puntate del “Salotto al Caminetto”, storica trasmissione televisiva che viene registrata da oltre 15 anni direttamente dal Ristorante Al Caminetto di Milano Marittima. In onda sui canali regionali DI.TV da sabato 3 agosto alle ore 22.30 sul canale 85 (replica al lunedì ore 22) e domenica ore 17 sul canale 90 (replica al martedì ore 24.30) per 6 settimane, sarà trasmesso in anteprima anche su RETE8VGA sul canale 86 a partire da martedì 30 luglio ore 21 (replica giovedì e sabato ore 23.30).

Nel primo appuntamento, dedicato a “Romagna Capitale”, dopo le problematiche legate al maltempo che hanno colpito la riviera, saranno ospiti: Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, Massimo Medri, sindaco di Cervia e Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì.

La settimana successiva i protagonisti saranno Marino Bartoletti (giornalista e scrittore) e Moreno Conficconi (il Biondo) reduce dal Jova Beach di Rimini. Nel terzo appuntamento Stefano Tura (giornalista e direttore artistico di Cesenatico Noir), Giampaolo Guida (medico e scrittore) e Moreno Palli imprenditore. A seguire, fra gli altri, Paolo Gambi, Andrea Vasumi, Mario Baldassari e, a fine mese, è atteso il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Conduce Maurizio Marchesi, giornalista, che da oltre 15 anni organizza i talk show al Caminetto.