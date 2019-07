Terza edizione di Tam: l’11 agosto nuovi provini per la compagnia di Ivano Marescotti

Domenica 28 luglio 2019, in via Cavina 9 a Ravenna, si è tenuta la prima delle audizioni finalizzate alla partecipazione alla terza edizione di Tam. Una quindicina di persone, per lo più di età adulta, si è presentata all’accademia teatro Marescotti. La prossima tornata è in programma per l’11 agosto 2019, quando verranno ‘provinati’ altri candidati stavolta più giovani d’età, secondo un target mirato e attivato attraverso una campagna social.

Gli aspiranti allievi, domenica scorsa, hanno avuto una decina di minuti a testa per esprimere le loro motivazioni a frequentare la scuola e misurarsi con un monologo dinanzi a Ivano Marescotti ed all’attore e docente Cristiano Caldironi.

La classe di Tam 2019-20 sarà composta da 24 persone. “E’ importante che sia eterogenea per età ed esperienze – afferma il direttore artistico Ivano Marescotti- per affrontare varie tipologie di personaggi e narrazioni. Quest’anno stanno arrivando decine e decine di candidature anche da fuori regione. E’ un aspetto che premia il lavoro svolto nelle precedenti edizioni e ci consente di alzare la qualità della formazione che andremo a svolgere con la nuova classe, poiché ne faranno parte le persone più motivate e disposte a mettersi in gioco”.

L’inizio delle lezioni è previsto per novembre. Il corso è articolato in 14 week end per 168 ore complessive di lezione e terminerà a marzo con uno spettacolo aperto al pubblico. E’ confermata anche quest’anno la collaborazione con l’agenzia di talent management di Maria Vittoria Grimaudo con sede a Roma, mentre la didattica verrà arricchita da nuove materie e nuovi docenti. Le candidature sono ancora aperte fino al 10 agosto.