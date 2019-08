Ravenna, le dive della musica soul all’Antico Porto di Classe 

A chiudere la rassegna di concerti estivi di Classe al Chiaro di Luna è la Upside Band che oggi, giovedì 1 agosto, alle ore 21, presenta sul palco dell’Antico Porto di Classe lo spettacolo Soul Divas, dedicato alle grandi dive della musica Soul & Blues.

Il trio ravennate, composto da Linda Guerrini (voce), Fabio Somma (tastiera) e Antonio Lidonnici (batteria), animerà la serata con una musica ricca di colori, sfumature ed energia. La Upside Band porta con sè il bagaglio delle grandi voci della black music di ieri e di oggi, in uno spettacolo dinamico e coinvolgente che passa dal blues all’R&B, dai ritmi funky alla dance.

Preparatevi ad un viaggio musicale che omaggia artisti leggendari e ugole possenti, a partire da Aretha Franklin e Whitney Houston fino ad arrivare alle ultime grandi interpreti della black music. Tariffa: € 7 (ingresso + concerto)

Dalle ore 19 è in programma una visita guidata per conoscere il sito archeologico alle luci del tramonto. Tariffe: € 7 (ingresso + visita guidata); € 9 (ingresso + visita guidata + concerto). Nell’occasione, il Food Truck romagnolo di Casa Spadoni propone focacce farcite e tortellini ripieni di ricotta e spinaci conditi con burro e salvia o verdure, il tutto accompagnato da acqua, birra e vino. Per informazioni: parcoarcheologicodiclasse.it oppure 0544.478100.