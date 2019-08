Campagna Amica e Caffè Concerto ancora in centro per animare l’estate di Faenza

Martedì 6 agosto ritorna l’appuntamento con i Caffè Concerto, l’ultimo dell’estate, che dalle 20 propongono musica dal vivo nei locali del centro, il tutto organizzato dal consorzio Faenza C’entro. In particolare, al Bistrò Rossini di piazza del Popolo si esibirà Liverani Marco. In piazza Martiri della Libertà, al Bar della Città, la musica sarà accompagnata dalla possibilità di fare aperitivo, mentre la Taberna del Paggio propone tavoli all’aperto e musica. Musica Live anche al Molinella Café di piazza Nenni. Infine, in via Torricelli, al Bar Chicco D’Oro, spazio alle note dal vivo di Simone.

Prosegue inoltre fino al 27 agosto il mercato di Campagna amica, che sarà in piazza della Libertà ogni martedì per promuovere la cultura del cibo sano e locale. In vendita l’eccellenza delle produzioni del territorio, rigorosamente di stagione e a origine garantita: ortofrutta, salumi di mora, uova, vini autoctoni, formaggi freschi e stagionati, olio extravergine di oliva, miele biologico, farine, prodotti da forno, ma anche confetture, succhi di frutta, fiori e tanto altro.

Le iniziative sono organizzate dal Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio e il contributo del Comune di Faenza, in collaborazione con la Cabina di Regia (composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato, Cna) e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna.