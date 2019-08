Grande festa a Cervia per la notte delle stelle cadenti con i fuochi d’artificio e i bagni aperti fino alle 3 di notte

Cervia si prepara alla notte delle stelle cadenti. Sabato 10 agosto tutta la riviera cervese sarà in festa ma il clou è atteso in città, già a partire dal tardo pomeriggio, quando alle 17 suonerà la Banda Cittadina in piazza Garibaldi. A seguire, attorno alle 19, grande tombolata di beneficenza.

Al calar della notte, tutti col naso all’insù per cercare di cogliere una stella cadente nel cielo e affidarle i propri desideri. Ma niente paura, se l’attesa stella cadente non verrà avvistata, alle 23 ci si potrà rifare con la grande pioggia di fuochi d’artificio, allestiti nella spiaggia libera di Cervia, per poi proseguire la festa negli stabilimenti balneari, che per l’occasione resteranno aperti fino alle 3 di notte.