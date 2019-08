C’era una volta… Punta Marina paese turistico. Ora siamo ad un livello molto basso di manutenzione e tenuta delle aiuole ma non mancano neppure le strade con buche e bozzi. L’elenco è lungo e inizia con via del Remo, via del Delfino, via della Pineta, via della Fontana con la staccionata della pista ciclabile abbattuta, lavori che l’assessore aveva assicurato che sarebbero stati fatti già prima di Pasqua.

Parliamo della vetrina di Punta Marina – viale dei Navigatori – dove oltre alle buche, le aiuole che circondano i pini sono disadorne, e con le mattonelle ormai crollate. Un vero degrado interrotto qua e là da qualche aiuola risistemata e piantumata con fiori, da qualche negoziante che proprio non se la sentiva di lasciare quello sfacelo davanti al suo esercizio.

Anche i marciapiedi di viale dei Navigatori sono da rifare, sono sconnessi, pericolosi e non si contano le cadute. Tempo fa avevano messo i soliti segnali con la scritta “degrado da radici”, ma poi sono stati tolti. Certo non sarebbe stato un buon biglietto da visita per il turista.

Il paese avrebbe bisogno di più manutenzione e anche di più attività dedicate al turismo.

Per molti operatori turistici Punta Marina va ripensata, ma soprattutto risistemata dal punto di vista della manutenzione, di questo si è parlato lunedì 29 luglio al Bagno Kuta, ai margini della iniziativa del Pd di presentazione del progetto “Parco Marino” con la realizzazione degli stradelli retrodunali, che ha riscosso un parere positivo fra i numerosi intervenuti.

Era presente anche l’assessore al turismo Giacomo Costantini al quale è stato fatto notare che “i bisogni del paese non si fermano al decoro che pure è essenziale per un paese turistico servono anche parcheggi per auto, visto che con il rifacimento di viale delle Americhe e gli stradelli spariranno numerosi posti auto, ma servono anche dancing, ristoranti e una via illuminata da attività che colleghi i due centri della località: viale dei Navigatori e piazza San Massimiano. Per i ciclisti utile anche il collegamento ciclabile, oggi solo marciapiede tra la fine della pista ciclabile da Ravenna e l’inizio della nuova pista che parte dal Play Park.

Erciso Bruno Biserni – Consigliere Territoriale del Mare del Pd