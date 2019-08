Dopo la maratona nel deserto, una 6 giorni tra i ghiacci perenni. La nuova sfida di Alberto Marchesani

L’Islanda lo aspetta e lui è pronto. A venti giorni di distanza dalla nuova avventura, Alberto Marchesani ( fondatore della cooperativa di comunicazione Tuco) è pronto ad affrontare i 250 km della Fire and Ice Ultra, Iceland’s Toughest Foot Race, correndo nell’entroterra islandese con uno zaino di 9kg sulle spalle per arrivare al mare, sul circolo polare artico.

“Mi sto preparando alla Fire and Ice da circa un anno e mezzo – assicura Marchesani -. Sarà davvero un’avventura estrema: 6 tappe in 6 giorni. Il programma prevede, tre maratone da 40 km ciascuna i primi tre giorni, poi 70 km, 40 km e infine 20 km”.

E’ una di quelle corse in cui, quello che ti serve, te lo devi portare sulle spalle nello zaino ( tenda e acqua escluse ), tra cui il necessario per garantirti la sicurezza, come torcia o medicinali, e 2000 calorie al giorno.

Alberto Marchesani non è nuovo a questo tipo di sfide. Nel 2017 ha affrontato la Oman Desert Marathon, una maratona nel deserto, dall’ Oasi di Bidya al Mar Arabico. Questa volta invece ha scelto di correre tra i ghiacci perenni del nord, in un gelido paesaggio tra balene nel mare e aurora boreale nel cielo.

“Correre non ti basta mai – racconta con entusiasmo – . La corsa è veleno ed antidoto insieme. In alcune tappe correrò anche per 12 ore di fila. Sarà una sfida per il corpo e per la mente.”

Marchesani assicura che non si tratta di sfide survival solo per “esaltati”: “con me correranno anche due cinquantenni bresciane che ho conosciuto in Oman, Pinuccia e Angelina, una fa la pasticciera e l’altra la ristoratrice. Quando ci si ferma la sera, nei bivacchi, c’è anche il tempo di conoscere gli altri membri del gruppo e fare amicizie. Ma mentre si corre, si corre da soli. E’ una sfida con se stessi, che si affronta da soli.”

A pochi giorni dalla Fire and Ice, tutto è pronto. Zaino, cibo liofilizzato, medicinali e abbigliamento tecnico. L’unico problema sono un ginocchio ed una caviglia gonfia, ma in ogni caso il 23 agosto Marchesani sarà sul volo che dall’Italia lo porterà in Islanda a Reykjavik, per essere il 24 allo start della “Fire and Ice”: “Nonostante i problemi al ginocchio, io sarò al campo di partenza. Correrò e farò il possibile per godermi questa nuova sfida… Non so in quanti saremo, fino a qualche settimana fa gli iscritti erano una 40ina, ma potremmo arrivare ad un centinaio. E’ la mia vacanza, una nuova avventura che certamente non dimenticherò” conclude Marchesani.