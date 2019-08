La città che non ci piace. Porto Corsini, un paese dimenticato da Dio

Porto Corsini ė, come sostengo da tempo, un paese dimenticato da Dio. La foto che vi ho inviato non lascia alcun dubbio. Ora, mi piacerebbe sapere chi ha partorito questa idea: una schifezza di quella stazza con i generatori in moto h24 nel mese di agosto quando le spiagge sono piene di gente… Vi sembra un bel biglietto da visita per il turismo, per il paese e per la salute delle persone?

A. O.