Marina Romea ricorda la Trafila Garibaldina con due eventi commemorativi nel 170° anniversario

Martedì 6 agosto e mercoledì 7 agosto sono previste a Marina Romea due iniziative organizzate dal Comitato Acqueterre per celebrare il 170° della Trafila garibaldina del 1849. Gli eventi sono realizzati con il Patrocinio del Comune di Ravenna, la collaborazione della Fondazione del Museo del Risorgimento, della Società conservatrice del Capanno Garibaldi e assieme alla Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, la Casa Matha, le Pro loco di Marina Romea e Sant’Alberto.

Questo il programma:

Marina Romea

Martedi 6 agosto – ore 18 Garibaldi passò di qui…

Rievocazione della trafila

Passaggio in battello di Garibaldi e Leggero, guidati da Sumarén, nella Pialassa Baiona. Punto di imbarco e di ritrovo (a Nord della pialassa, in fondo via degli Oleandri). Parlenza del battello e navigazione verso Sud, fiancheggiando il lato est fino al Capanno.

Per gli interessati: ritrovo e avvio del percorso guidato in bicicletta, sullo stradello lungo valle dietro a Marina Romea per assistere al

passaggio. Racconti in itinere. Arrivo al Capanno Garibaldi. Accoglienza in musica. Visita al Capanno. Il racconto: la notte tra il 6 e il 7 agosto 1819. Aperitivo: vino e pissaladière” (la pizza preferita da Garibaldi).

• possibilità di seguire il battello di Garibaldi su due piccole barche (6 posti per ciascuna), cell. 3335960570 (Giacomo).

• possibilità di nolegiare bici per seguire il percorso guidato al bagno Aloha Beach n.32. cell. 3475908100 ( Alberto).

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su persone c/o cose.

Piazza Italia – Marina Romea (palco nella pinetina)

Mercoledì 7 agosto – ore 21.15 “…codesti coraggiosi Romagnoli…”

Parole, canti, musica a ricordo dei salvatori di Garibaldi. Saluto istituzionale: Eugenio Fusignani, Vicesindaco, Presidente della Fondaziooe Museo del Risorgimento. Introducono: Osiride Guerrini, Laura Montanari, Comitato Aequeterre, Renzo Vassura, Presidente della Società Operaia di Sant’ Alberto.

Canti garibaldini: C. Luigi Tartaull, voce e chitarra, Ivan Corbari, voce e fisarmonica.

Performance teatrale: Eliseo Dalla Vecchia, Marco Grilli, Federico Randi.