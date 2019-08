Valentina Giannella presenta “Il mio nome è Greta” a Cervia la spiaggia ama il libro

Lunedì 5 agosto alle 18 al Bagno Pineta n. 120/120 bis v.le Italia – Pinarella, per la rassegna di presentazioni librarie “Cervia, la Spiaggia ama il libro”, la giornalista Valentina Giannella presenta il suo libro “Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova nazione quella verde, quella dei ragazzi di tutto il mondo”, illustrazioni di Manuela Marazzi (ed. Centauria).

Il volume è uno strumento per capire, con l’aiuto della scienza, cosa sta accadendo al nostro pianeta e racchiude le informazioni essenziali per reagire allo scetticismo generale, con preparazione e determinazione, seguendo i valori che guidano la nuova Green Nation: scienza, giustizia e impegno. Conduce la giornalista del Il Resto del Carlino Ilaria Bedeschi.

Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.

Il libro

Questo libro è uno strumento per capire, con l’aiuto della scienza, cosa sta accadendo al nostro pianeta e chi è Greta Thunberg (16 anni, attivista ambientale), la ragazza che da sola ha portato in piazza quasi due milioni di coetanei un venerdì mattina (15 marzo 2019), da Sydney a San Francisco, diventando un punto di riferimento, d’ispirazione e identità di una nuova generazione. Cosa significa cambiamento climatico? Quali sono e, soprattutto, quali saranno le sue conseguenze?

Cosa devono fare i governi e cosa possiamo fare noi per fermarne la corsa? Attraverso capitoli brevi, spiegazioni, dati aggiornati e illustrazioni, questo libro è un ritratto scientificamente accurato ma accessibile per lettori da 10 a 100 anni di età che vogliono conoscere i fondamenti su cui si basa il severo monito di Greta, dei ragazzi, degli scienziati. Racchiude le informazioni essenziali per reagire allo scetticismo generale, con preparazione e determinazione, seguendo i valori che guidano la nuova Green Nation: scienza, giustizia e impegno.

L’autrice

Valentina Giannella, 44 anni, è una giornalista milanese che sei anni fa si è trasferita a Hong Kong. Collabora per dieci anni al quotidiano economico ItaliaOggi, fonda l’agenzia di approfondimento giornalistico Mind the Gap e scrive per le principali testate italiane (fra cui Sette, Oggi, IoDonna, Living, Famiglia Cristiana) e per il Post Magazine del South China Morning Post. Giovani, ambiente e futuro sono in cima alla sua agenda.

Illustrazioni di Manuela Marazzi è nata a Napoli nel 1984, lavora come illustratrice e designer freelance. Ha illustrato libri di narrativa per ragazzi e collaborato con fanzine italiane e straniere. Nel 2018 ha vinto un importante premio con il lavoro fatto per un volume edito dalla FAO (Food and Agricultural Organization), ente con cui collabora stabilmente. E’ appassionata di botanica e naturalista.

Fino al 15 agosto i migliori volti del panorama letterario e giornalistico nazionale si daranno il cambio per festeggiare la 27° edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva ed imitata d’Italia.

La rassegna è uno contenitore letterario dove il testo scritto diventa libro parlato, incrociando pensieri ed emozioni. Sullo sfondo del mare e del sole, ventuno incontri, ventitré autori e tanti giornalisti coinvolti a intervistare i protagonisti.

Piazze, luoghi pubblici e strutture alberghiere si trasformano in un palcoscenico unico per l’incontro vincente tra cultura e turismo. La cultura a Cervia, negli anni, è diventata un elemento dell’offerta turistica consolidato grazie agli eventi di prestigio e rinomati in tutta Italia.

La manifestazione dedicata alla “Riviera dello Sport” è organizzata dall’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il Patrocinio e il contributo del Comune di Cervia.

Cervia, la spiaggia ama il libro è promossa dall'Associazione Culturale Cervia, la spiaggia ama il libro con il patrocinio del Comune di Cervia

