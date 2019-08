Conselice: dai primi di ottobre al via il potenziamento della rete idrica in via Selice

Dai primi di ottobre partiranno a Conselice i lavori Hera di potenziamento e rinnovo della rete idrica in Via Selice, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Guglielma e Nuova Selice fino a quello con via Verdi e via Cesare Battisti.

Questa è la tempistica concordata nel recente incontro svoltosi in Comune fra i responsabili Hera e l’Amministrazione, che già da tempo avevano condiviso l’esigenza di intervenire in modo coordinato sia sui sottoservizi, sia sul ripristino della sede stradale.

I lavori, che prevedono un investimento di circa 100.000 €interamente a carico di Hera, comporteranno la posa di una nuova tubazione in pvc lunga circa 320 metri e del diametro di 20 cm. Contestualmente al rinnovo della rete idrica verranno rinnovate le tubazioni degli allacciamenti di utenza.

I lavori dureranno un paio di mesi, in modo da consentire la stabilizzazione del manto stradale e il rifacimento, tanto atteso dai residenti, dell’asfaltatura da parte della ditta incaricata dal Comune entro la prossima primavera.