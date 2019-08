Eroticamente, una visita guidata alla Ravenna “a luci rosse”

Venerdì 9 agosto alle ore 21:00 Ravenna con Classe propone un tour singolare dal titolo Ravenna a luci rosse. È la visita guidata alla scoperta della Ravenna erotica dai tempi dei Romani fino ai giorni nostri. Mauro Marino conduce un percorso nel centro storico che si snoderà lungo il tema dell’erotismo, dalla sensualità più casta ed innocente a quella più trasgressiva e sfacciata. Come tutte le città anche Ravenna ha posseduto nel corso dei secoli luoghi circoscritti e deputati all’erotismo. Il “volatone” dei ragazzi presso Porta Serrata, i lupanari romani, il quartiere delle case chiuse, l’amore feticista di Lord Byron e Teresa Gamba, gli eccessi amorosi di Teodora raccontati da Procopio di Cesarea (anche se la signora non ha mai messo piede a Ravenna, ndr) e molte altre curiosità vi faranno conoscere anche questa faccia della città.

Appuntamento in Via di Roma di fronte alla Loggetta Lombardesca alle 21:00. Non sono previsti ingressi a pagamento. Quota di partecipazione euro 5,00 a persona. Prenotazione obbligatoria via mail a info@ravennaconclasse.it