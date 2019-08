Masterchef Cervia. In sfida 4 chef, 4 hotel, 4 cucine

Martedì 6 agosto, alle ore 21:30 al ristorante Il Ritrovo di Cervia, nella terrazza sul Borgomarina 4 cuochi si sfideranno difronte a una Mistery Box con ingredienti segreti da trasformare in un piatto. A giudicare i loro piatti, 2 grandi chef: Fabio Tacchella, chef di fama mondiale vero e proprio guru delle competizioni gastronomiche e consulente RAI per i programmi di cucina e Debora Fantini, cervese doc pluripremiata e formatrice della Nazionale Italiana Cuochi, chef del ristorante Il Ritrovo.

Quattro chef in gara, con i loro commis per difendere la loro cucina: Domenico Lacedonia con Marco Masi per l’hotel Apollo, Elena Pavanello e Ilaria De Luca per l’hotel Mirage, Graziano Patane e Samoa Bertino per l’hotel Roma, Andrea Giuliani e Andrea Bussetti per l’hotel Anastasi.

Una vera gara gastronomica, che inizierà alle 21:30 e sarà aperta al pubblico.

Per chi vuole è possibile prenotare un tavolo al ristorante Il Ritrovo, che farà un servizio alla carta, ed avere così un posto in prima fila sull’evento.

Tel. 0544.1826513