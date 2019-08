Su RAI 1 il MEI rilancia la dedica del teatro Ariston a Domenico Modugno

Il 6 agosto 2019, su Rai Uno Mattina Estate, Maria Cristina Zoppa di Radio Live da Polignano a Mare per Meraviglioso Modugno ha rilanciato l’idea del MEI di dedicare il Teatro Ariston a Domenico Modugno per il 70esimo del Festival di Sanremo.

Come noto, al MEI 2019, verrà celebrato Domenico Modugno nell’anno in cui si ricordano i 25 anni dalla sua scomparsa. Giordano Sangiorgi, patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti – in occasione del Tavolo della Musica riunitosi per il Festival di Sanremo nei giorni scorsi in Rai a Roma, ha recentemente avanzato la proposta di dedicare il Teatro Ariston proprio ad uno tra i più importanti cantautori nella storia della canzone italiana, anche in previsione della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

La proposta è nata durante l’ultima edizione del Premio dedicato a Bruno Lauzi, da parte di una commissione di artisti, giornalisti e discografici che negli ultimi 40 anni ha scritto pagine importanti della musica di casa nostra: Carlo Marrale (musicista fondatore dei Matia Bazar), Alberto Zeppieri (editore e produttore), la giornalista Rosita Marchese e Alessandro Caruso (figlio del Maestro Pippo Caruso).

Numerose sono state le adesioni all’iniziativa di Sangiorgi: sui social hanno già dimostrato il loro appoggio il cantautore, musicista e autore Franco Fasano il cantautore Edoardo De Angelis e gli artisti Tueff, Deborah Bontempi, Vittorio Bonetti, Gianni Davoli e tanti altri che si stanno aggiungendo.

“Sarebbe un grande segno di rispetto e di innovazione e un meritato riconoscimento che ci auguriamo la Rai raccolga – dichiara Giordano Sangiorgi, Presidente della Giuria del Premio Lauzi – perché’ farebbero entrare prima di ogni cosa la grande musica, il cuore e la passione nel segno del più grande Made in Italy musicale, già dentro la settantesima edizione del Festival di Sanremo ancora prima di cominciare”.