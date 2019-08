Burattini in riva al mare! Al Coya Beach di Casalborsetti arrivano i Supereroi da commedia

La programmazione della rassegna itinerante Burattini alla Riscossa prosegue con un nuovo appuntamento al Coya Beach di Casalborsetti. Venerdì 9 è in programma un evento speciale: il pubblico di Buratitni alla Riscossa potrà infatti assistere in anteprima assoluta per l’Emilia Romagna a Supereroi da Commedia, il nuovissimo spettacolo di Lorenzo Palmieri di LaGrù Ragazzi.

La compagnia di Sant’Elpidio a Mare (FM), da sempre nota ed apprezzata dal pubblico ravennate per spettacoli come la saga di Mengone Torcicolli, o Storie nell’armadio (prossimo peraltro al ritorno a Ravenna a fine agosto), ritorna in esclusiva per il pubblico di Burattini alla Riscossa con un lavoro originale scritto ed interpretato da Lorenzo Palmieri, prendendo spunto dalla ricca letteratura supereroistica e ribaltandone le caratteristiche in chiave comica.

Gli eroi del teatrino si troveranno infatti alle prese con un fantomatico Mister X, cui vorranno impedire di turbare la quiete della pacifica Puppet City: i superpoteri dei burattini però, non saranno efficaci come quelli dei supereroi da fumetto, ed anzi causeranno disastri a non finire. Un ritmo frenetico accompagnerà l’azione tra gag e situazioni assurde in un vortice continuo di risate e divertimento.

Il Coya Beach è in via delle Gardenie 27 a Casalborsetti, e l’appuntamento è dunque per le ore 21:15 di venerdì 9 agosto.

La rassegna Burattini alla Riscossa proseguirà poi al Bagno Tre Pini di Punta Marina, dove domenica 11 agosto alle ore 17:30 I Burattini di Massimiliano Venturi saranno protagonisti de Le avventure di Fagiolino e Sganapino.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Infoline: +39 349 0807587 email@burattini.info.