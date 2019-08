Cervia Volante invitata in Indonesia al festival BakCEx “evento unico al mondo”

L’associazione Cervia Volante, che organizza l’evento di aquiloni Sprintkite 2019 (previsto dal 13 al 15 settembre prossimo presso la spiaggia di Tagliata di Cervia) parteciperà allo storico festival BakCEx, Sanur Bali, Indonesia.

“Si tratta di un evento che si ripete da decine di anni ed è composto soprattutto da aquiloni tradizionali provenienti dai 600 villaggi balinesi sparsi sull’isola – spiegano dall’associazione – . Un evento unico al mondo per la sua natura storica, culturale ed etnica che coinvolge migliaia di aquilonisti locali e non solo. Da molti anni all’interno di questo evento è stata creata una sezione internazionale che ospita decine di rappresentanti da ogni nazione del mondo e per il 2019 è stata selezionata la nostra associazione come rappresentante per l’Italia”.

“La direzione dell’Ass. Cervia Volante ha deciso di partecipare a questo festival inviando una delegazione scelta tra i migliori specialisti cervesi del settore. Questo ulteriore invito si va a sommare ai molti che la nostra associazione ha già ricevuto in passato – prosegue il presidente -. Ricordiamo la nostra partecipazione ai festival di India, Canada, Cina, Giappone, Australia, USA, Germania, Francia, Inghilterra, Danimarca, Norvegia e altri paesi ancora, dove Cervia Volante ha sempre tenuto ben alta la bandiera Nazionale e della nostra città di Cervia, presentando creazioni degne dei migliori esperti settoriali provenienti da altre parti del mondo”.