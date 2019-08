Il passante Adriatico Ravenna-Venezia, l’unico ancora mancante a tutti livelli

Il passante Ravenna-Venezia è stato sempre oggetto di speculazioni di annunci di fattibilità e di presa in giro a tutti livelli senza essere mai realizzato. Basta pensare che dopo decenni di battaglie per realizzarlo fu furbescamente messo fra le opere da realizzare nel governo Berlusconi nella cosiddetta E-55 per poi essere cancellato definitivamente dal PD guida Renzi ministro Del Rio, ovviamente senza dare la possibilità di realizzo del pezzo mancante ossia il passante strategico Ravenna-Venezia.

Questi giochini in realtà sono coordinati da Bologna, che ha sempre attuato una politica di accentramento e prepotenza rispetto alle esigenze reali sia locali che nazionali. Di fatto il tratto di Bologna è l’unico reale passante tra nord e sud, cosa tra l’altro inspiegabile sia dal punto di vista strategico che funzionale, basta pensare che in caso di incidente grave o calamità che provochi la “rottura del collegamento nei tratti bolognese della A-1 o della A14” Il nord e il sud Italia rimangano isolati e disconnessi!!

Tra l’altro l’eccessiva concentrazione su Bologna impone interventi continui sul suo territorio per aggiornare i suoi tratti, bretelle e passanti …“senza un grande successo ” e alla fine rimane sempre sotto pressione.

GIUSTIFICAZIONE: UTILITÀ E BENEFICI

Oltre all’utilità internazionale della cosiddetta E-55 (che non tratteremo qui), le utilità nazionali , inter-regionali e locali sono davvero immense tale da rappresentare un’opportunità di sviluppo per tutte le zone che attraversa.

1- Di fatto il passante (Ravenna-Venezia) collegherebbe finalmente la parte mancante della dorsale adriatica(A-14) ossia la Taranto-Cesena- Ravenna- Venezia .

Questo permetterebbe di avere un altissimo beneficio in termini di sviluppo specialmente per il movimento di persone e merci lungo la dorsale, con utilità per le regioni del Sud Est , centro Est e tutto il Nord est.

2- Faciliterebbe il collegamento portuale tra il porto di Venezia e di Ravenna che diventerebberocomplementari e collaborativi.

3- In tutti i casi si dimezzerebbero tempo e costo del trasporto in nel Ravenna-Venezia.

4- Creerebbe un’alternativa di collegamento per tutto il nord ma anche specialmente per il centro sud Ovestattraverso la Venezia – Ravenna – Cesena –Roma (E-45) .

5- Distoglierebbe la pressione su Bologna per almenodi un terzo del numero di transiti per raggiungere il nord e diventerebbe un collegamento complementareed alternativo per il nord –Sud in generale .

6- Collegherebbe zone di turismo importanti come Venezia-Ravenna-Rimini e l’intera costa Romagnola e renderebbe lo spostamento temporaneo del turista rapido e fattibile in totale sicurezza.Consentirebbe l’apertura di un nuovo itinerario programmato (tour): – arrivo dei turisti nella riviera romagnola (Cervia, Rimini….) per un periodo di villeggiatura (mare, divertimento…) poi spostamenti per turismo monumentale, storico, ambientale… in direzione di Ravenna, Comacchio, Venezia, Bologna, Firenze e Roma (ripartenza). Ovviamente anche in direzione inversa! Con la conseguenza di dare maggiore importanza e capacità di programmazione agli aeroporti di Rimini e Forlì.

7- Eleminerebbe decine di incidenti che causano morti e feriti nella famigerata strada Romea tristemente nota come la strada con il maggior numero di morte all’anno.

8- Eleminerebbe l’inquinamento atmosferico e acustico lungo i lidi Veneti, Ferraresi e Ravennati cosa molto sentita e aumenterebbe la qualità della villeggiatura.

9- Eliminerebbe i passaggi dannosi ed inutili dalla SS-16 proveniente da Rimini sulla località di turismo come Cesenatico, Cervia, Savio , Ravenna causa di continue incidenti mortali .

10- Trasformerebbe la Romea in un via panoramica conricadute di maggior prestigio e qualità per il turismo dei lidi e dei siti ambientali.

11- Renderebbe i Tratti, Venezia-Ravenna e Ravenna Cesena (nel caso di realizzazione della Ferrovia ad alta velocità) in trattiutilizzati da pendolari e quindi con una ricaduta estremamente positiva sul lavoro.

12- Distoglierebbe il triste primato per Ravenna di “città più isolata d’Italia” .

13- Creerebbe il collegamento FS tra il porto di Ravenna e la città di Cesena, con ricadute estremamente positive sull’economia di queste zone,rinforzando Cesena come nodo di collegamento strategico specialmente vero Est (E-45) , nord-sud (A-14) e quindi con questo passante diventerebbe utile anche per il Nord-EST “abbassando su Bologna la pressione di transito.”

COSTI:

Costo economico :Rilevante, visto la distanza e la tipologia del collegamento: Autostrada e FS ad alta velocità.

Costo ambientale: Rilevante ma la disposizione dell’tratto lontano della costa e dai parchi ambientali abbassa notevolmente l’impatto.

TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO

Il collegamento deve essere dello stesso tipo che collega la Cesena –Taranto ossia un collegamento autostradale e ferroviario ma lo si deve impostare come collegamento complementare a quello esistente ossia poche fermate e uscite: Cesena – Ravenna – Comacchio (altezza superstrada RA8) – Venezia .

Questa tipologia di collegamento renderebbe l’infrastruttura complementarema non alternativa. Di fatto sarebbe finalizzata al solo traffico di merci e di persone per motivi di lavoro o per viaggi a lunga distanza, il resto del traffico quello locale e turistico rimarrebbe intatto sulla Romea.

OTTIMIZZAZIONE:

L’unico tratto da ottimizzare è quello della Cesena e Ravenna E-45: una superstrada a 2 corsie non a norma (vecchia concezione senza spazi di fuga laterali) che va allargato ad autostrada regolare a 3 corsie e con l’aggiunta della Ferrovia.

EFFICACIA:

Il rapporto Benefici / costi è largamente in favore ai benefici quindi al realizzo di quest’opera in quanto l’utilità è a tutti i livelli: europeo, nazionale, interregionale e locale e la ricaduta sulle economie sia nel periodo di realizzo che successivamente è veramente enorme .

Questa analisi e proposta fa parte di una proposta di approccio per un masterplan di sviluppo territoriale e infrastrutturale per Ravenna che stiamo promuovendo per stimolare chi ha come dovere fare uscire questa sciagurata zona dell’Isolamento in cui versa da anni.

Il promotore del masterplan per Ravenna (ProRavenna)

Dott. A. Attoui