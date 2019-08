Lirica sotto le stelle di Ravenna: in Piazza San Francesco si esibiscono gli studenti newyorkesi

Appuntamento venerdì 9 agosto alle 20.45 in Piazza San Francesco a Ravenna con giovani studenti selezionati nelle migliori scuole di New York, come la Juillard School, la Manhattan Schoole la Mannes School, per un concerto dal titolo evocativo: Lirica sotto le stelle.

Un evento che spazierà tra opera e musical, una serata in cui l’energia e l’entusiasmo dei giovani newyorkesi faranno da filo conduttore e in cui il pubblico trasformerà la consueta emozione in entusiasmo. In ogni concerto le arie e i duetti d’opera verranno contrappuntati da pezzi del Musical Theatre di Broadway, rendendo il concerto oltremodo vario e piacevole. Ad aprire la serata Matteo Bragonzoni al pianoforte.

Lirica sotto le stelle è parte integrante della rassegna Sotto alle stelle di Galla Placidia, realizzata con il sostegno del Comune di Ravenna – assessorato al Turismo e in collaborazione con la scuola di musica Malerbi di Lugo; ingresso gratuito.