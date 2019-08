Notte degli artisti nel centro storico a Ravenna con musica e arte

L’Associazione degli Artisti Romagna APS, in collaborazione con Confesercenti Ravenna ed Assoartisti, promuove per giovedì 8 Agosto, una serata dedicata all’Arte ed alla Musica in pieno Centro Storico.

Si parte alle ore 18:00 con l’Aperitivo musicale al Naturalmente Burger, in Piazza Duomo 8, in compagnia dei virtuosismi strumentali di Paolo G.

Sempre alle 18:00 si apre l’area espositiva in Piazza Unità d’Italia, che sarà lo stage principale dell’iniziativa: la stupenda piazzetta ospiterà le opere di 14 artisti locali, ognuno con le sue peculiarità e le sue espressioni. Dalle 20:30 opening poetico a cura di Mirella Santamato, che darà il via ai concerti del Laboratorio Musicale Perverso, il quale assembla e ripropone, in totale libertà, brani di diversi stili ed epoche.

A seguire i Trouble’n’Rubble, gruppo acustico blues folk rock dal sound crudo e graffiante, che porta con sé l’attitudine al “back to the roots” e alla musica di strada. Gli intermezzi saranno curati dalle esibizioni di yoga acrobatico di Acroyoga.

“Un’iniziativa, questa, in cui abbiamo voluto non solo valorizzare gli artisti associati, ma incoraggiare l’Arte a tuttotondo, perché siamo convinti l’Arte sia uno strumento potente non fine a sé stesso, ma che attraverso le proprie espressioni possa realmente svolgere una funzione rivitalizzante per i nostri centri storici, le città, i paesi – spiega Salvo Mauceri, presidente dell’Associazione – Questa esperienza nasce proprio per far sì che gli artisti siano promotori di sé stessi, che l’Associazione sia un punto di riferimento per portare l’Arte in mezzo alle persone e le persone all’Arte, perché tutti noi abbiamo bisogno di sognare e di ispirarci.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dei locali Naturalmente Burger, L’Alighieri Caffè & Cucina, Osteria dei Battibecchi, Caffè Il Nazionale e Miccoli Enogastronomia, ed il supporto tecnico di Confesercenti. Associazione degli Artisti Romagna APS supporta, nelle proprie iniziative, Linea Rosa e Associazione Genitori Ematologia Oncologica Pediatrica (AGEOP)