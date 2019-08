Tutti gli appuntamenti e le iniziative di agosto al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima

Ad agosto protagonisti al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima, insieme alla moda al design e all’artigianato emergente, anche fotografia naturalistica, arte contemporanea e digitale.

Venerdì 16 agosto, dalle 20 l’artista Mavis Gardella presenterà all’ormai affezionato pubblico del Vialetto degli Artisti, la sua nuova scultura cinetica “Dante”, rendendo omaggio al sommo poeta, con citazioni dalla Divina Commedia, declamati in sincronia con il sfogliar del Famoso Libro. L’artista sarà presente con le proprie opere tutte le sere dal 12 al 18 agosto.

Da lunedì 19 agosto a domenica 8 settembre sarà allestito uno spazio espositivo dedicato al fotografo naturalistico di fama internazionale Milko Marchetti. L’esposizione intitolata “Il Delta del Po, in Black & White” prevede 24 scatti rigorosamente in bianco e nero che ritraggono attimi catturati magistralmente dall’artista, realizzati nel territorio del Delta del Po.

Da non perdere in esposizione per tutta l’estate, la mostra realizzata dal visual artist malesiano, Zulkarnian Ismail dal titolo: “Beyond Limits”.

Allestita tutte le sere fino all’8 settembre, l’esposizione e vendita di originali manufatti di artigianato moda e design.

Vialetto degli Artisti date e orari estate 2019:

Tutte le sere fino all’8 settembre | dalle 19.30 alle 24.00.

La manifestazione è realizzata dal Comune di Cervia in collaborazione con l’Associazione Culturale Rete Creativa.

Per info: associazioneretecreativa@gmail.com

https://www.facebook.com/vialettodegliartisti/

https://www.instagram.com/vialettodegliartisti/