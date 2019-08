Il playboy romagnolo protagonista della 12ª puntata di Romagnoli Dop di Paolo Cevoli

Il playboy romagnolo per eccellenza, il vitellone simbolo del celebre film di Federico Fellini, corrisponde al birro: è lui il personaggio tipico descritto da Paolo Cevoli nella 12a e penultima puntata di “Romagnoli Dop”, la web serie online ogni giovedì sui canali social dell’artista.

Dal noto personaggio del giovane donnaiolo nullafacente che trascorreva le sue giornate al bar, protagonista del film “I Vitelloni” di Fellini del 1953 con Alberto Sordi, al celebre “Zanza”, al secolo Maurizio Zanfanti, celebrato alla sua scomparsa persino dal quotidiano inglese The Telegraph, i Romagnoli hanno costruito la loro fama di tombeur de femmes accogliendo per anni, come fosse una vera professione, le belle donne turiste che arrivavano in Romagna per trascorrere le vacanze.

«Il playboy romagnolo svolgeva una vera e propria funzione sociale – spiega Paolo Cevoli – il suo veniva concepito come un lavoro: dare soddisfazione a quelle povere donne straniere Negli anni 80 un gruppo di buontemponi era arrivato addirittura a fare un vero e proprio campionato di seduzione con un punteggio che teneva conto non solo del numero delle donne con cui si era stati ma anche della loro rarità. Una donna svizzera, ad esempio, valeva molto di più perché le svizzere che venivano in vacanza in Romagna erano pochissime».

Partecipano alla 12 °puntata di “Romagnoli DOP”: Giuseppe Giacobazzi, Andrea Mingardi, Duilio Pizzocchi.

“Romagnoli DOP” va in onda ogni giovedì alle ore 21.00 sui canali social di Paolo Cevoli. La web serie è composta da 13 puntate con interviste a personaggi più o meno noti, ma anche a comuni turisti. Duecento tra imprenditori, operatori culturali, artisti, cuochi, scrittori, romagnoli veraci e vacanzieri hanno prestato testimonianza al fine di raccogliere le qualità chiave che definiscono il carattere del romagnolo. Tra i volti noti: Rudy Zerbi, Giuseppe Giacobazzi, Gianni Morandi, Gianni Fantoni, Kevin Schwantz, Roberto Mercadini, Davide Cassani, Guido Meda, Andrea Mingardi, Aldo Drudi, Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi, Paolo Beltramo, Giudo Meda, Mauro Sanchini e tanti altri.

Il format è stato anticipato da un videoclip del celebre brano “Romagna Mia” di Secondo Casadei, interpretata dal gruppo Saxofollia disponibile al seguente link: www.facebook.com/paolo.cevoli/videos/187032792173915/.